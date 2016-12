POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Stade: Explosion in Kalbe wurde vorsätzlich herbeigeführt ++

Rotenburg (ots) - Explosion in Kalbe wurde vorsätzlich herbeigeführt

Zeven/Kalbe. Bei ihren Untersuchungen zur Ursache der Explosion eines Wohnhauses an der Dorfstraße in Kalbe, einer kleinen Ortschaft in der Samtgemeinde Sittensen, sind die Ermittler des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Zeven auf eindeutige Hinweise gestoßen, wonach der im Haus verstorbene 43-jährige Mann die Explosion vorsätzlich selbst herbeigeführt haben dürfte. Zum genauen Ablauf seiner Handlung und zu seinen Motiven können keine Angaben gemacht werden. Damit sind die polizeilichen Ermittlungen nahezu abgeschlossen, lediglich die Erfassung der Schäden durch die Versicherer dauert in den folgenden Tagen noch an.

