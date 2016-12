POL-ROW: ++ Fahranfänger unter Drogeneinfluss ++ Autofahrerin mit zuviel Alkohol ++ Zigarettendiebe machen reiche Beute ++

Rotenburg (ots) - Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei hat am Dienstagmittag in der Marktstraße einen 20-jährigen Autofahrer erwischt, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr unterwegs war. Bei der Kontrolle erkannten die Beamten zunächst Anzeichen auf Rauschgiftkonsum und veranlassten einen Drogenschnelltest. Im Urin des Fahranfängers waren Rückstände von THC, dem Rauschmittel beim Genuss von Marihuana, zu erkennen. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen und für die nächsten 24 Stunden die Weiterfahrt untersagt.

Autofahrerin mit zuviel Alkohol

Rotenburg. Mit über 1,5 Promille ist eine 40-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten hatte ihren BMW in der Aalter Allee gestoppt und die Fahrerin routinemäßig nach dem Führerschein und Fahrzeugschein gefragt. Dabei fiel auf, dass die Frau auffällig nervös war. Der Grund dafür zeigte sich nach einem Atemalkoholtest. Der wies nach dem Pusten einen hohen Wert aus. Im Diakonieklinikum wurde der Frau eine Blutprobe abgenommen. Ihren Führerschein stellten die Beamten auch sicher.

Zigarettendiebe machen reiche Beute

Breddorf. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Einbrecher aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ehebrocker Straße Zigaretten und Bargeld gestohlen. Um in den Laden zu kommen, hatten die Unbekannten zunächst ein Fenstergitter auf der Gebäudeseite abmontiert und dann das Küchenfenster aufgehebelt. Vermutlich zielgerichtet nahmen sie zunächst das Wechselgeld aus den Kassen und brachen dann einen Zigarettenständer auf. Nachdem sie auch noch das Büro durchwühlt hatten, verstauten die Einbrecher ihre Beute in blaue Müllsäcke und verließen das Geschäft unerkannt.

