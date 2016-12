POL-ROW: ++ Während der Weihnachtstage Drogen konsumiert ++ Junge Männer ausgetrickst ++ Vier junge Männer bei Unfall leicht verletzt ++ Graupelschauer auf der Hansalinie ++

Rotenburg (ots) - Während der Weihnachtstage Drogen konsumiert

Gnarrenburg/Bevern. Bei Verkehrskontrollen während der Weihnachtsfeiertage haben Streifenbesatzungen der Bremervörder Polizei gleich mehrere berauschte junge Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Am Sonntagabend traf es einen 25-jährigen Mann aus Gnarrenburg. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 20.30 Uhr in der Hindenburgstraße und schauten dem jungen Mann genau in die Augen. Schnell kam der Verdacht auf, dass er vor Fahrtantritt Rauschgift konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest bestätigte diese Annahme. Demnach dürfte der 25-Jährige Marihuana und Kokain zu sich genommen haben. Bei der Überprüfung des Fahrers zeigte sich aber auch, dass er im November bereits zweimal wegen einer Drogenfahrt aufgefallen war. Auch diesmal musste er eine Blutprobe abgeben. Am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 23 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Bremer Straße in Karlshöfen ein VW Polo auf. Bei der Kontrolle des jungen Fahrers aus der Samtgemeinde Tarmstedt führte ein Drogenschnelltest zu einem ähnlichen Ergebnis. Der Mann hatte vor Fahrtantritt Amphetamine oder auch "Speed" zu sich genommen. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Einige Stunden später dann der nächste Treffer: Die Polizei stoppte einen VW Golf aus dem Landkreis Stade. Bei dem 24-jährigen Fahrer erkannten die Beamten ähnliche Verhaltensmuster. Obwohl ein Drogenschnelltest ein klares Ergebnis anzeigte, bestritt der junge Fahrer jeglichen Rauschgiftkonsum. Das Ergebnis einer Blutprobe wird zeigen, was er tatsächlich zu sich genommen hat.

Junge Männer ausgetrickst

Heeslingen. Zwei junge, noch unbekannte Frauen haben am frühen Montagmorgen ihre vier Begleiter und einen Taxifahrer ausgetrickst. Sie hatten die vier jungen Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren nach einer Partynacht eingeladen und waren mit ihnen in ein Taxi Richtung Heeslingen eingestiegen. An der Bushaltestelle an der Düngelstraße hielt der Wagen an und die Damen machten sich aus dem Staub. Anders als offenbar verabredet, blieben die Männer auf den gesamten Fahrtkosten hängen. Sie erstatteten bei der Polizei ein Anzeige wegen Betruges.

Vier junge Männer bei Unfall leicht verletzt

Tiste. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 142 sind in der Nacht zum Montag vier Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Visselhövede war gegen 3.30 Uhr mit seinem Audi A8 in Richtung Wilstedt unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das große Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte im rechten Seitenraum gegen zwei Straßenbäume. Der junge Fahrer und dessen Insassen, drei Männer im Alter von 18, 19 und 25 Jahren, erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Wagen wurde total beschädigt. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Polizisten in der Fahrertür einen Schlagring und beschlagnahmten ihn als verbotenen Gegenstand. Neben der Verursachung des Verkehrsunfalls mit fahrlässigen Körperverletzungen in drei Fällen muss sich der Fahrer auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Graupelschauer auf der Hansalinie

Reeßum/A1. Bei einem plötzlich einsetzenden Graupelschauer ist am Montagabend ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis in Hessen auf der Hansalinie verunglückt. Der junge Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Seat Ibiza in Richtung Hamburg unterwegs, als es zu Hageln begann. Der Fahrer trat auf die Bremse und verlor auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der Seat drehte sich um seine eigene Achse und krachte in die Mittelschutzplanke. Dabei zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

