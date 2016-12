POL-ROW: ++ Rumänischer Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss ++ Auffahrunfall in der Bahnhofstraße ++ Alarm verscheucht Einbrecher ++ Ladendieb mit Alkohol im Gepäck ++

Rotenburg (ots) - Rumänischer Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss

Hatzte/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am frühen Freitagmorgen auf der Hansalinie in Richtung Hamburg die Drogenfahrt eines 42-jährigen Autofahrers aus Rumänien gestoppt. Der Mann saß gegen 6.45 Uhr mit drei Landsleuten in einem Ford Mondeo und fiel den Beamten wegen seiner Fahrt in Schlangenlinien auf. Auf dem Parkplatz in Hatzte warfen die Polizisten ein genaues Auge auf den Fahrer und stellten bei ihm deutliche Anzeichen für Rauschgiftkonsum fest. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann eine Blutprobe abgenommen. Von Sittensen mussten die vier Männer ihre Heimfahrt nach Neumünster mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen.

Auffahrunfall in der Bahnhofstraße

Rotenburg. Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Bothel am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße auf den vor ihm fahrenden VW Passat eines 59-jährigen Rotenburgers aufgefahren. Nach dem Aufprall klagte der Fahrer des Passat über Schmerzen im Nacken.

Alarm verscheucht Einbrecher

Oerel. Die ausgelöste Alarmanlage eines Wohnhauses im Kastanienweg hat am Donnerstagabend einen Einbruch verhindert. Unbekannte Täter hatten versucht, ein Fenster zum Abstellraum aufzuhebeln, als plötzlich der Alarm ertönte. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

Einbrecher klettern über Mülltonne in Wohnung

Zeven. In den vergangenen Tagen sind unbekannte Einbrecher in die Wohnung eines Mehrparteienhauses im Eschenweg eingedrungen. Dazu hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren über eine Mülltonnen in die Wohnung geklettert. Mit einem Fernsehgerät verließen sie den Tatort unerkannt.

Ladendieb mit Alkohol im Gepäck

Rotenburg. Mit zwei Flaschen Korn, sechs Dosen Bier und zwei Dosen Energy-Drink in seinem Rucksack ist ein 26-jähriger Ladendieb am Donnerstagnachmittag in einem Getränkemarkt im Waldweg erwischt worden. Ein Zeuge hatten den Diebstahl beobachtet und gesehen, wie der Mann, ohne zu zahlen, das Geschäft verlassen wollte. Darauf angesprochen räumte er die Tat ein.

