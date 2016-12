POL-ROW: ++ Lkw beschädigt Dachstuhl der Feuerwehr ++ Unfall am Kreisel ++ Vorfahrt missachtet - Radfahrerin verletzt ++ Einbruch bei den Steinfelder Wohngruppen ++

Rotenburg (ots) - Lkw beschädigt Dachstuhl der Feuerwehr

Zeven/Oldendorf. Nach einer möglichen Unfallflucht, bei der am Mittwochmorgen das Oldendorfer Feuerwehrhaus beschädigt wurde, ermittelt die Zevener Polizei gegen den 47-jährigen Fahrer eines Lkw. Nach Zeugenangaben sei der Mann mit seinem Fahrzeug rückwärts auf das Gelände gefahren, um ein landwirtschaftliches Gehöft aufzusuchen. Beim Rangieren sei der große Wagen gegen den Dachstuhl gestoßen und habe dabei einigen Schaden angerichtet. Die Polizei konnte den verantwortlichen Fahrer ermitteln. Er habe den Aufprall nicht bemerkt, so der 47-Jährige. Ob dem so sein kann, werden die folgenden Unfallermittlungen zeigen.

Unfall am Kreisel

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall an einer Einfahrt zum Kreisverkehr an der Verdener Straße ist am Mittwochnachmittag eine 56-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 61-jähriger Autofahrer sei gegen 17.15 Uhr von der Brauerstraße mit seinem Dacia langsam an den Kreisel herangefahren und habe der Radlerin die Vorfahrt gewährt. Trotzdem kollidierte die Dame mit dem Hinterrad des Autos. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Vorfahrt missachtet - Radfahrerin verletzt

Rotenburg. Am Mittwochmittag ist eine 53-jährige Radfahrerin aus Rotenburg bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Sande/Große Gartenstraße verletzt worden. Die Radlerin war gegen 12 Uhr auf dem rechten Radweg aus Richtung Soltauer Straße in Richtung Glockengießer Straße unterwegs. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Rotenburg bog mit ihrem Honda von der Großen Gartenstraße auf die Straße Am Sande ein. Dabei übersah sie die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 53-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Einbruch bei den Steinfelder Wohngruppen

Scheeßel. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in die Kunstwerkstatt der Steinfelder Wohngruppen an der Peterstraße eingebrochen. Dazu hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und brachen einen Schreibtisch auf. Darin fanden sie eine Kassette mit Bargeld und ein Portemonnaie mit fünfzehn Euro.

VW Caddy aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter im Kiefernweg einen VW Caddy aufgebrochen. Vermutlich hatten sie es auf Werkzeug abgesehen. In dem kleinen, silbernen Lieferwagen fanden die Unbekannten tatsächlich einen schwarzen Werkzeugkoffer, eine Werkzeugkiste und zwei weitere Kunststoffkisten mit diversen Werkzeugen.

Firmenfahrzeug aufgebrochen und Werkzeug geklaut

Rotenburg. Auf dem Gelände eines Handwerksbetriebes am Nagelschmiedsweg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Über ein Nachbargrundstück gelangten die Unbekannten auf das Gelände des Elektrofachbetriebes. Dazu hatten sie zuvor einen Maschendrahtzaun aufgetrennt. Sie gingen zwei Renault Transporter an und hebelten die Seitenscheiben auf. In den Fahrzeugen fanden die Diebe hochwertige Werkzeuge.

Vandalismus bei den Rotenburger Werken

Rotenburg. Unbekannte Täter haben auf dem Gelände der Rotenburger Werke in der Lindenstraße in den zurückliegenden Tagen einen Schaden an einem Kunstobjekt angerichtet. Sie warfen eine Tonstele um und zerstörten außerdem die Glashaube einer Grundstücksleuchte. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

