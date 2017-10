POL-WL: Einbruch durchs Wohnzimmerfenster ++ Mit Kokain und verbotenem Messer aufgefallen

Neu Wulmstorf (ots) - Neu Wulmstorf - Einbruch durchs Wohnzimmerfenster

Eine unangenehme Überraschung erlebten die Eigentümer eines Hauses in der Konrad-Adenauer-Straße am Sonntagnachmittag. Bei ihrer Rückkehr stellten die Geschädigten fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Bei der Aufnahme durch die Polizei konnte dann festgestellt werden, dass die unbekannten Täter an einem Wohnzimmerfenster die Scheibe zerstörten und so in das Haus gelangten. Dieses wurde dann durchsucht und mit noch nicht genau benanntem Stehlgut verlassen.

Neu Wulmstorf - Mit Kokain und verbotenem Messer aufgefallen

Beamte der Polizei Neu Wulmstorf überprüften am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr zwei junge Männer. Die beiden 20 und 23 Jährigen Neu Wulmstorfer standen im Verdacht, Betäubungsmittel bei sich zu haben. Tatsächlich wurde bei der Durchsuchung der Personen dann auch Kokain und Reste von Marihuana gefunden. Bei dem 20 Jährigen wurde zudem noch ein verbotenes Springmesser entdeckt. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

