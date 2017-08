POL-WL: Einbruch in Edeka-Markt ++ Bendestorf - Scheinwerfer ausgebaut ++ Winsen - Motorradfahrer schwer verletzt ++ Seevetal/Fleestedt - 91-Jährige verursacht Unfall

Handeloh (ots) - Einbruch in Edeka-Markt

Am frühen Montagmorgen, in der Zeit zwischen 3:30 Uhr und 4:00 Uhr, drangen mehrere Diebe in den Edeka-Markt an der Straße Am Markt ein. Die Täter hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt. Zielgerichtet suchten die Diebe die Regale mit Tabakwaren auf und entwendeten diverse Tabakpäckchen sowie ganze Stangen mit Zigarettenschachteln aus einem Vorratscontainer. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Marktes aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Buchholz, Telefon 04181 2850.

Bendestorf - Scheinwerfer ausgebaut

In der Nacht zu Montag, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 8:45 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Privatgrundstück an der Straße Sonnenberg. Dort machten sie sich an einem Mercedes GL zu schaffen. Sie montierten den linken Frontscheinwerfer ab und entwendeten ihn. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Winsen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 62-Jähriger ist am Montag, gegen 12:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Motorrad von Winsen kommend auf der L 217 in Richtung Drage unterwegs, als eine gleichaltrige Frau mit ihrem PKW von einem Grundstück kommend nach links in die Fahrbahn in Richtung Winsen einbiegen wollte. Sie hatte offenbar das von links kommende Motorrad übersehen und fuhr an. Hierbei traf sie den Motorradfahrer an dessen rechter Seite. Der Mann stürzte aus voller Fahrt mit seiner Maschine und verletzte sich schwer. Er wurde nach der ersten notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Seevetal/Fleestedt - 91-Jährige verursacht Unfall

Eine 91-jährige Frau hat am Montag, gegen 10:45 Uhr, auf der Winsener Landstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau wollte mit ihrem Opel Astra den Parkplatz des Rewe-Marktes verlassen. Plötzlich fuhr sie mit ihrem Wagen nach rechts über den Bordstein und prallte gegen einen Fahnenmast. Als sie daraufhin den Wagen zurück setzte, beschädigte sie einen geparkten PKW und stieß mit ihrem Auto gegen einen weiteren Fahnenmast. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3500 EUR. Der Wagen der 91-jährigen Frau musste im Anschluss abgeschleppt werden. Wie es zu diesem Fahrmanöver gekommen war, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell