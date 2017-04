POL-WL: Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf und Buchholz - Mehrere PKW-Aufbrüche ++ Seevetal/Bullenhausen - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Egestorf (ots) - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten vor einem Imbiss an der Straße Barkhof zu schaffen. Dabei gingen sie mit massiver Gewalt vor und hebelten die Verschlusseinrichtung auf, um schließlich an das Bargeld und die Zigaretten zu gelangen. Der Gesamtschaden wird auf rund 2200 EUR geschätzt.

Bei der Tat dürften die Täter einigen Lärm verursacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Telefon 04172 900580.

Neu Wulmstorf und Buchholz - Mehrere PKW-Aufbrüche

In Neu Wulmstorf sind am Mittwoch mindestens drei PKW aufgebrochen worden. Zwischen 7:00 Uhr und 7:15 Uhr schlugen die Täter die Seitenscheibe eines VW Up, der in der Eduard-Mörike-Straße auf einem Parkplatz stand, ein. Sie erbeuteten eine Handtasche, die im Beifahrerraum lag. Der Schaden: 500 EUR.

Nur eine Stunde später, gegen kurz nach 8:00 Uhr, traf es den Fahrer eines Lieferwagens, der seinen Lkw in der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Auch hier schlugen die Täter die Beifahrertürscheibe ein und ergriffen eine Tasche mit Schlüsseln, Handy und Papieren. Der Schaden wird auf 600 EUR geschätzt.

Am späten Nachmittag, gegen 18:00 Uhr, entwendeten die Täter eine rund 300 EUR teure Armbanduhr, die auf dem Beifahrersitz eines Audi gelegen hatte. Der Wagen stand auf einem Parkplatz am Marktplatz. Auch hier wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen, um an die Beute zu gelangen.

Aufgrund der Häufung geht die Polizei davon aus, dass die Taten von denselben Personen verübt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 70013860 entgegen.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren Autoaufbrecher auch in Buchholz unterwegs. In der Straße Uhlengrund brachen sie einen 5er BMW, der auf einer Grundstücksauffahrt stand, auf und bauten das Navigationssystem aus.

Im Wilhelm-Raabe-Weg traf es einen BMW X5. Der Wagen stand auf einem Parkstreifen. Hier bauten die Täter das Multimediasystem und einige Bedienelemente aus. Der Schaden liegt bei rund 3500 EUR.

Im Matthias-Claudius-Weg wurde ein Mercedes aufgebrochen. Die Täter entwendeten Airbags sowie den Bordcomputer und das Infotainment-System. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 EUR.

Auch in diesen drei Fällen wird von einem Zusammenhang ausgegangen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die Polizei in Buchholz, Telefon 04181 2850.

Seevetal/Bullenhausen - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, kam es auf dem Höchtweg zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines zu Mitsubishi Lancer war nach ersten Erkenntnissen zu schnell auf der Straße unterwegs. Der Fahranfänger kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich mehrfach. Der Fahrer sowie eine 18-jährige Frau und zwei männliche Insassen im Alter von 16 und 19 Jahren wurden leicht verletzt. Sie alle kamen vorsorglich mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser. Der PKW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3.200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell