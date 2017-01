POL-WL: Nach tödlichem Verkehrsunfall am 27.01.17 - Polizei sucht Zeugen

Winsen (ots) - Nach tödlichem Verkehrsunfall am 27.01.17 - Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall, der sich am 27.01.17, gegen 17.25 Uhr auf der L 217 ereignete, dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer des Wagens, der unmittelbar vor dem Unfall in Richtung Drage unterwegs war und von dem Fahrer des Mercedes überholt worden war, als diesem der BMW entgegen kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Fahrzeug nicht unmittelbar unfallbeteiligt gewesen. Der Fahrer wird als wichtiger Zeuge dennoch dringend gebeten, sich bei der Polizei in Winsen zu melden. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

Tespe - Einbruch schlug fehl

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 02 und 02.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in einen Edeka-Markt an der Lüneburger Straße einzubrechen. Die Täter hoben mehrere Gullideckel aus der Gosse und warfen diese gegen die Schaufensterscheiben. Die Scheiben splitterten, zerbrachen jedoch nicht gänzlich, sodass die Diebe nicht in den Laden eindringen konnten. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Winsen - Mehrere Pkw zerkratzt

Am Trockenkamp haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag mindestens drei geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge standen auf einem Parkstreifen an der Fahrbahn. Die Wagen wurden jeweils auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell