POL-WL: Wochenendemeldung der Polizeiinspektion Harburg 20.-22.01.17

Landkreis Harburg (ots) - Verdacht der Hehlerei / Diebstahl

Am Samstagnachmittag wurde auf der A7 in Richtung Hamburg in Höhe Garlstorf ein Pkw aus dem Kreis Pinneberg kontrolliert. Dabei wurden 60 Flaschen teilweise hochwertiger Spirituosen (Champagner, Whisky, Vodka) festgestellt. Fahrer und Beifahrer, die polizeilich bestens bekannt sind, machten zur Herkunft der Flaschen fadenscheinige unglaubwürdige Angaben. Die Herkunft der Spirituosen konnten sie nicht nachweisen. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Aufgrund der Gesamtumstände wurden die Flaschen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Kontrollort entlassen.

Ein Foto der sichergestellten Spirituosen ist beigefügt.

Täter nach Einbruchdiebstahl in Transporter wiedererkannt - Festnahme

Am Freitagnachmittag schlug ein bis dato unbekannter Täter im Theodor-Storm-Weg in Winsen die Scheibe eines geparkten Transporters ein und entwendete ein Mobiltelefon. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Tat wurde von einer private Videoüberwachungsanlage des Geschädigten aufgezeichnet, Samstagmittag konnte der Geschädigte den Täter im Stadtgebiet wiedererkennen und verständigte die Polizei, die den Täter dann widerstandslos festnehmen konnte. Bei dem Täter handelt es sich um einen bereits polizeibekannten algerischen Asylbewerber, der schon einschlägig vorbestraft ist. Die Durchsuchung seines Zimmer in einer Asylunterkunft führte zum Auffinden von vermeintlichem Diebesgut. Der Täter wird am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

Trunkenheitsfahrten

Am Samstagabend wurde auf der A1 Richtung Bremen in Höhe Rade ein Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Appel festgestellt, der merklich alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Fahrt war damit vorläufig erstmal beendet. Gegen ihn wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Dies hat mindestens 500,- EUR Bußgeld und ein Fahrverbot zur Folge.

Am Sonntagmorgen, gegen 1.00 Uhr, wurde in Buchholz eine 44-Jährige Mercedesfahrerin kontrolliert. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sehr schnell, dass die Fahrerin stark alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest durch Pusten schaffte sie nicht mehr. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe angenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 3.30 Uhr wurde in Wistedt ein 28-Jähriger Sittensener kontrolliert. Der VW-Fahrer pustete vor Ort 1,45 Promille. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein sowie Blut abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 5.00 Uhr wird in Tostedt ein 44-Jähriger Wistedter mit seinem Audi kontrolliert. Durch einem Atemalkoholtest wird eine Alkoholbeeinflussung von 0,86 Promille festgestellt. Der Wistedter muss nun mit 500 Euro Bußgeld und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

Einbrüche

In Stelle wurde in der Straße Uhlenhorst am Freitag zwischen 15.50 Uhr und 17.00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

In Seevetal nutzten Unbekannte am Samstag die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße aus, um zwischen 16.20 Uhr und 22.00 Uhr in das Haus einzubrechen.

In Neu Wulmstorf wurde am Freitag zwischen 10.00 und 19.00 Uhr in der Straße Elbblick ein Einfamilienhaus durch Einbrecher aufgesucht. Die Terrassentür wurde aufgehebelt und das Haus nach Diebesgut durchsucht.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

Streithahn landet in der Zelle

Am Samstagabend kam es während eines Trinkgelages in einem Reihenhaus in der Astrid-Lindgren-Straße in Winsen zu einem Streit zwischen mehreren rumänischen Anwohnern. Ein 50-jähriger Rumäne ging dabei auf seinen 49-jährigen Landsmann los, würgte ihn und trat mehrmals gegen seinen Oberkörper. Die Polizei musste die Kontrahenten trennen, der stark alkoholisierte Aggressor wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen wurde auf der A261 Richtung Bremen im Bereich Tötensen ein haltender Pkw festgestellt, bei dem gerade ein Fahrerwechsel durchgeführt wurde. Dieser Pkw aus dem Kreis Harburg hatte zurvor im Bereich der Anschlussstelle Marmstorf das Polizeifahrzeug passiert und war auf die A 261 aufgefahren. Hier wurde stark beschleunigt und der Pkw entfernte sich. An der Anschlussstelle Tötensen stand der Pkw in der Ausfahrt und die beiden Insassen waren ausgestiegen um offensichtlich die Plätze zu tauschen. Die Kontrolle der beiden Heidenauer ergab, dass keiner einen Führerschein vorlegen konnte. Der zuvor eindeutig als Fahrer erkannte Mann, ist überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Zweite durfte auch nicht weiterfahren, da seine Angaben zum Führerschein nicht überprüft werden konnten.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend kam der Fahrer eines Mercedes Vito aus Hamburg im Buchholzer Dreieck beim Abbiegen von der A1 auf die A261 nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Anpralldämpfersystem der Schutzplanke. (Diese Systeme werden vermehrt z. B. an Abzweigern / Ausfahrten zu Beginn der Schutzplanken verbaut und Kosten bis zu 20.000,- EUR.) Anschließende schleuderte das Fahrzeug diagonal über die Fahrbahn und prallte Frontal in die rechte Schutzplanke. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Zur Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn wollte / konnte er keine Angaben machen. Beeinflussungen der Fahrtüchtigkeit wurden bei ihm nicht festgestellt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt (Vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden). Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,- EUR geschätzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag zwischen 13.40 und 14.00 Uhr wurde auf dem Netto-Parkplatz in Hittfeld ein geparkter Nissan Qashqai durch einen Einkaufwagen oder Pkw- Anhänger beschädigt. Der Verursacher hatte sich von der Örtlichkeit ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Ermittlung des Verursachers geben können, sich bei der Polizei Hittfeld unter der Telefonnummer 04105-6200 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am Sonntagmorgen befuhr ein 57- jährige Buxtehuder mit seinem Taxi die Hauptstraße in Neu Wulmstorf in Richtung Buxtehude. In Höhe des Querwegs bemerkte er am Fahrbahnrand eine scheinbar betrunkene weibliche Person. Er verlangsamte seine Fahrt entsprechend. Als das Taxi sich auf ihrer Höhe befand, trat die 20- jährige Hamburgerin plötzlich auf die Fahrbahn und wurde hier von dem Taxi erfasst. Die Fußgängerin wurde verletzt und in ein Hamburger Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Polizei ermittelt gegen Gaffer

Am Samstagnachmittag befuhr ein 75-jähriger Buchholzer mit seinem Pkw die Kleckener Straße in Richtung Hittfeld. In Höhe des Kreisverkehrs "Waldesruh" fährt er ungebremst auf den Wall des Kreisverkehrs und kommt hier zum Stehen. Am Pkw und an den Verkehrseinrichtungen entstand erheblicher Sachschaden. Einige der nachfolgenden Pkw- Fahrer fanden den Unfall derart interessant, dass sie den Kreisverkehr mehrfach umrundeten und das Geschehen mit ihren Mobiltelefonen als Foto oder Video festhielten. Gegen die Gaffer wird entsprechend ermittelt.

