POL-WL: A 39 - PKW Fahrer bedrängt den Falschen ++ Buchholz - erst das Zuhause verloren und dann auch noch bestohlen ++ Landkreis Harburg - Schnee sorgt für glatte Straßen

Landkreis Harburg, Winsen, Buchholz (ots) - A 39 - PKW Fahrer bedrängt den Falschen

Bereits am 09.01.2017 befuhr ein 43-jähriger aus dem Bereich Ludwigslust die A 39 in Richtung Hamburg. Der Mercedes-Fahrer hatte es offenbar besonders eilig und bedrängte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug durch extrem dichtes Auffahren und dem ständigen Betätigen der Lichthupe. Nicht schlecht staunte er dann, als in dem bedrängten Fahrzeug das Zeichen "Stop Polizei" aufleuchtete. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nämlich um ein Videofahrzeug der Polizei Winsen. Bei einer Kontrolle gab der Mecklenburger an, etwas aufgebracht zu sein, da er zuvor auf der Autobahn von einem anderen Verkehrsteilnehmer "geärgert" wurde. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Nötigung. Desweiteren wurde die charakterliche Eignung des Fahrzeugführers angezweifelt, da es nicht der erste Vorfall dieser Art war. Diese darf er dann bei der Führerscheinbehörde nachweisen.

Buchholz - erst das Zuhause verloren und dann auch noch bestohlen

Wie bereits berichtet, brannte am 07.01. ein Haus in der Hannoverschen Straße in Buchholz/ Sprötze aus. Die Bewohner mußten vorübergehend anderweitig untergebracht werden, da das Haus nicht mehr bewohnbar war. Unbekannte Täter nutzten diesen Umstand jetzt, um in eine ausgebrannte Wohnung des Hauses einzubrechen und Unterhaltungselektronik zu entwenden. Unter anderem entwendeten die Täter einen Flachbildfernseher, ein Laptop und eine Spielkonsole. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, 04182/ 28000

Winsen - Einbrecher erbeuten Schmuck

Unbekannte Täter gelangten am 12.01.2017 zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Haus am Hoopter Elbdeich. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten im Anschluß das ganze Haus. Erbeuten konnten die Täter Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, 04181/ 285-0

Winsen - Einbruch in Wohnung

In der Straße Im Stock drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in eine Hochparterre-Wohnung ein. In der Wohnung wurden dann sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck entwendet. Der bisher festgestellte Schaden beläuft sich auf 15000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, 04181/ 285-0

Landkreis Harburg - Schnee sorgt für glatte Straßen

Im Berichtszeitraum kam es im Bereich des Landkreises Harburg bislang zu 10 Glätteunfällen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Zudem gab es auf vielen Straßen des Landkreises Behinderungen durch liegengebliebene LKW oder Bäumen, die der Schneelast nicht standhalten konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell