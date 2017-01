POL-WL: Wochenendemeldung

Landkreis Harburg (ots) - Landkreis Harburg: Glätteunfälle

Durch den Eisregen am 07.01.2017 wurden im Landkreis Harburg ab ca. 10 Uhr bis zum späten Abend hin insgesamt 39 Verkehrsunfälle aufgenommen. 2 Personen wurden dabei schwer, mehrere leicht verletzt.

Buchhholz: Wohnhausbrand

Am Samstag, 07.01.2017, gegen 13.00 Uhr, wird der Brand eines Wohnhauses in der Hannoverschen Straße in Buchholz, OT Sprötze, gemeldet. Hierbei handelt es sich um das ehemalige Hotel an der B3. Ein mit insgesamt 6 Personen bewohntes Nebengebäude brannte hier trotz des Einsatzes von insgesamt 126 Feuerwehrleuten komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Winsen (Luhe): Ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall verursacht

Am Freitagmittag, 06.01.2017, krachte ein 18-jähriger Winsener mit dem Audi seines Vaters in einen geparkten Renault Clio, als er seine Fahrversuche auf der Straße "An der Kleinbahn" vollführte. Aus Panik über den verursachten Schaden, flüchtete der junge Mann von der Unfallstelle. Er konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen schnell als Fahrzeugführer festgestellt und überführt werden. Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumte er schließlich ein, gefahren zu sein. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An beiden Pkw entstand ein nicht nur unerheblicher Sachschaden.

Winsen (Luhe): Wiederholte Spritztour ohne Führerschein

Ebenfalls am Freitag, gegen 15:20 Uhr, fiel ein Ford Fiesta im St.-Barbara-Weg auf, dessen 28-jähriger Fahrer den kontrollierenden Beamten bereits hinreichend bekannt war. Vor dem Hintergrund, dass der "Alte Bekannte" sich schon früher hinter das Steuer eines Pkw gesetzt hatte, obwohl er noch nie einen Führerschein besaß, stoppten die Polizisten den Mann und mussten abermals registrieren, dass sich an diesem Umstand nichts geändert hatte. Gegen den Mann wurde ein neuerliches Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Stelle - Marschacht - Wulfsen: Mehrere Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstagmorgen, 07.01.2017, ergab die Kontrolle eines 44-jährigen Mannes aus Stelle, dass dieser noch deutlich unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand, als er die Lüneburger Straße in Stelle, gegen 08:30 Uhr, mit seinem Opel Astra befuhr. Ein entsprechender Urintest und der Fund von Marihuana in seiner Hosentasche bestätigten den Verdacht, so dass dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen und zwei Strafverfahren gegen ihn, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet werden mussten.

Ähnliche Feststellungen führte die Kontrolle eines BMW auf der Elbuferstraße in Marschacht, am Samstag, gegen 15:25 Uhr, zu Tage. Der 19-Jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Cannabis und musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen. In seiner Hosentasche fanden die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser. Der 27-jährige Beifahrer hatte indess noch einen Joint bei sich, so dass nun auch gegen ihn ermittelt wird.

Im Mühlenweg in Wulfsen war für einen 18-Jährigen die Fahrt mit seinem VW Golf beendet, als er durch Beamte der Winsener Wache, gegen 03:00 Uhr am Sonntagmorgen, angehalten wurde. Die Polizisten stellten auch bei ihm eine Beeinflussung durch den Konsum von Marihuana fest, den der Mann selbst einräumte. Bei ihm wurde ebenfalls noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden, so dass ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwarten.

Winsen (Luhe): Diebstähle aus Pkw

Am Freitag, 06.01.2017, kam es gleich zweimal zu Diebstählen aus Pkw auf einem Supermarktparkplatz in der Plankenstraße in Winsen (Luhe). Zwischen 15:00 und 15:50 Uhr brachen unbekannte Täter einen blauen BMW auf und entwendeten aus dem Innenraum ein Smartphone. In der Zeit von 20:00 bis 21:00 Uhr wurden aus einem unverschlossen abgestellten, grauen Ford Kuga das Portemonnaie des Fahrzeugnutzers mit diversen persönlichen Papieren und Zigaretten entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Diebstählen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr.: 0 41 71 / 7 9 6 0.

Fleestedt/ Neu Wulmstort/ Helmstorf: Trunkenheit im Straßenverkehr

Freitag, 06.01.2017, 19:50 Uhr: Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Winsener Landstraße in Fleestedt wurde ein 23-jähriger rumänischer Staatsanghöriger unter dem Einfluss von Amphetaminen kontrolliert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Straverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Freitag, 06.01.2017, 20:50 Uhr: eine 20 jährige Fahrerin eines Pkw wurde in der Schifferstraße in Neu Wulmstorf mit 1,45 Promille kontrolliert. Der polnische Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Sonnabend, 07.01.2017, 03:45 Uhr: In der Helmstorfer Straße in Helmstorf wurde ein 19-jähriger aus Seevetal in einem Pkw mit 1,21 Promille kontrolliert. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Am Samstag Abend, den 07.01.2017, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen ein VW Golf aufgefunden, der unverschlossen an der Anschlussstelle Garlstorf stand. Der Pkw einer Autovermietung wurde durch den letzten Mieter nicht zurückgegeben und zur Sicherstellung ausgeschrieben. Durch ein örtliches Abschleppunternehmen wurde das Fahrzeug zur Eigentumssicherung zu dessen Betriebshof verbracht. Den letzten Mieter erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung.

Beamte der Autobahnpolizei stellten am Freitag Nachmittag, den 06.01.2017, einen stehenden Pkw aus Frankreich auf dem Verzögerungsstreifen der BAB 7, an der Anschlussstelle Ramelsloh fest. Der 53 jährige Fahrzeugführer aus Rostock schlief auf dem Fahrersitz. Bei der Kontrolle wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab 2,34 Promille. Durch einen Richter wurde eine Blutprobe angeordnet. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Durch die Polizei wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

