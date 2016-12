POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 23.12.2016 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 25.12.2016, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots) - Streitigkeiten

Im Berichtszeitraum kam es auch über Heiligabend zu mehreren Streitigkeiten verschiedener Intensitäten innerhalb von Familien und zwischen Nachbarn. In Buchholz/Nordheide ging dabei eine Streitigkeit in der Nacht zu Heiligabend zwischen zusammen wohnenden Lebenspartnern so weit, dass der Mann (40) seine Lebensgefährtin (50) kurze Zeit würgte. Beide waren stark alkoholisiert und brachten es bei Atemalkoholtests zusammengerechnet auf über 3,7 Promille. Nebst der Einleitung einer Strafanzeige wurde der Mann aufgrund der Tätlichkeit für zwei Wochen seiner Wohnung verwiesen. Der Mann versuchte jedoch gleich wieder, zurück in die Wohnung zu seinem vorherigen Opfer zu gelangen. Er wurde deshalb zur Ausnüchterung und Durchsetzung der Wegweisung umgehend ins Polizeigewahrsam gebracht.

Buchholz/Nordheide - Farbschmiererei

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Suerhoper Koppelweg weiße Farbe vor einen Hauseingang eines Einfamilienhauses gekippt und mit Silberspray der Carport und Teile des Außenbereiches beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz (04181-2850) entgegen.

Hittfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka zu einem Verkehrsunfall. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich vermutlich um einen silbernen Kleinwagen. Wer Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Pkw geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Hittfeld (04105-6200) zu melden.

Neu Wulmstorf - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag gegen Mittag zerkratzten Unbekannte ein nur kurzzeitig in der Straße Marktplatz abgestellten Pkw großflächig. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf entgegen (040-70013860)

Landkreis Harburg - Trunkenheitsahrten

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 16:00 Uhr brachte es ein 62-jähriger BMW-Fahrer in Handeloh auf 1,54 Promille beim Atemalkoholtest. 1,66 Promille pustete ein 29-jähriger Audi-Fahrer, nachdem er Heiligabend gegen 04:00 Uhr morgens bei der Straße Am Schipperberg in Wenzendorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Weidenzaun gefahren war. Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Pkw zu einer Tankstelle in Winsen/Luhe, um dort Alkohol zu kaufen. Dabei war sie offensichtlich betrunken. Die hinzugerufene Polizei konnte eine deutliche Alkoholisierung wahrnehmen, ein Atemalkoholtest wurde aber von der Frau verweigert. In allen Fällen erfolgte jeweils die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Stelle - Drogendealer ertappt

Aufgrund eines Hinweises konnte am Freitag ein 23-jähriger Drogendealer ermittelt werden. Bei ihm konnte die Polizei rund 20 Gramm Marihuana sowie weitere Drogenutensilien und ein verbotenes Messer sicherstellen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Landkreis Harburg - Wohnungseinbrüche

Freitags öffneten Täter tagsüber gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Kohlhöfen in Tostedt. Es wurden Schmuck, Elektronikartikel und Schuhe entwendet. In den Nachmittagsstunden schlugen Einbrecher auch im Freschenhausener Weg in Seevetal zu: Sie brachen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck.

In der Zeit von Dienstag bis Freitagnachmittag drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße Grebeneich in Handeloh ein. Es wurde u.a. ein Laptop entwendet.

Auch Heiligabend kam es zu einem Einbruch: In Stelle gelangte ein Täter durch den gewaltsamen Aufbruch eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße. Der Täter wurde von zurückkehrenden Bewohnern überrascht, ergriff sofort die Flucht und entkam den verfolgenden Bewohnern unerkannt. Dabei nahm der Täter neben Elektronikartikeln und Schmuck einen entwendeten Schulrucksack mit.

In Eyendorf wurde mittags in der Straße Im Kamp ebenfalls ein Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt, bei dem die Täter ein Fenster aufhebelten. Die Bewohner waren während der möglichen Tatzeit von ca. einer Woche im Urlaub.

In Ramelsloh wurde in der Zeit von Dienstag bis Samstagnachmittag in ein Einfamilenhaus bei der Horner Straße eingebrochen.

In Neu Wulmstorf wurde in der Zeit von Freitag Vormittag bis Samstag Mittag versucht, durch Aufhebeln eines Fensters in ein Endreihenhaus im Gerhart-Hauptmann-Ring zu gelangen. Das Vorhaben wurde hier offensichtlich abgebrochen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850) !

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell