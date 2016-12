POL-WL: Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg unterstützt Weihnachtsaktion von DocStop

Rainer Bernickel im Einsatz Bild-Infos Download

Ostetal (ots) - Weihnachten fern von der Familie auf einer Raststätte an der Autobahn - traurige Realität für viele Lkw-Fahrer. Deshalb startet DocStop, die Initiative zur medizinischen Unterwegsversorgung von Berufskraftfahrerinnen und -fahrern, auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsaktion für eben jene Lkw-Fahrer, die es zu Weihnachten nicht mehr nach Hause geschafft haben. Laut einer Untersuchung des ADAC Truck Service verbringen jährlich rund 20 Prozent der Lkw-Fahrer Weihnachten im Lkw. In Deutschland gilt am 25. und 26. Dezember ein Fahrverbot für Lkw, weshalb viele Fahrer an diesen Tagen auf Raststätten und Autohöfen festsitzen. "Wir wollen den Fernfahrern, die für uns täglich unterwegs sind, eine kleine Freude bereiten und Ihnen so ein wenig Weihnachten in ihre Lkw-Kabine bringen", erklärt DocStop-Initiator Rainer Bernickel. Wie er werden zahlreiche Unterstützer aus dem gesamten Bundesgebiet am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember 2016, Geschenktüten mit Weihnachtsleckereien und kleinen Überraschungen an die "gestrandeten" Lkw-Fahrer verteilen. So wird das Team des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg am ab 11 Uhr auf der BAB 1 unterwegs sein, und auf den dortigen Park,- und Rastplätzen wie z.B. der Raststätte Ostetal und dem Autohof Rade die dortige Fahrerinnen/Fahrern überraschen.

