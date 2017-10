POL-CE: Schwarzer Multivan gestohlen

Nienhagen (ots) - Im Finkenweg stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen schwarzen VW Multivan. Der Eigentümer hatte den knapp vier Jahre alten Kleinbus am Sonntagabend vor dem Wohnhaus abgestellt. Als er das Fahrzeug am Montag wieder benutzen wollte, war es verschwunden. Der Multivan hatte noch einen Zeitwert von rund 40.000 Euro. Hinweise zu dem Autodiebstahl nimmt die Polizei Wathlingen unter der Rufnummer (05144) 98660 entgegen.

