POL-CE: Verkehrsunfall endet tödlich

Celle (ots) - Am Montagabend wurden Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr und Polizei zu einem Verkehrsunfall alarmiert. In einer ersten Meldung hieß es, dass das Auto brennen würde und eine noch Person eingeklemmt sei.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr auf dem "Bremer Weg" Ecke "Petersburgstraße". Der allein beteiligte Fahrer des VW Beetle fuhr stadteinwärts und kam in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach das Auto einen Grundstückszaun und prallte auf dem Grundstück gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Noch vor Eintreffen der Ersthelfer fing das Auto zudem Feuer. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte und der Ersthelfer kam für den Fahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb infolge seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Bei dem Autofahrer handelt es sich um sehr wahrscheinlich um einen 28 Jahre alten Mann, der mit dem Auto seiner Ehefrau unterwegs war. Die Hintergründe zu diesem Unfall sind bislang unklar und derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277374 zu melden.

