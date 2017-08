POL-CE: 82jährige bestohlen

Celle (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde eine 82 Jahre alte Frau in Celle in der Balgstraße von einem Unbekannten bestohlen.

Die Frau wurde auf dem Gehweg, gegenüber der dortigen Bäckerei, von dem Unbekannten angesprochen. Er wollte immer wieder telefonieren und hielt der Frau Münzgeld entgegen. Als sie ihm mehrfach erklärte, dass sie ihm nicht helfen könnte, entfernte sich der Mann plötzlich. Kurz darauf stellte die Frau den Diebstahl eines Armbandes fest.

