POL-CE: Versuchter Einbruch

Bergen (ots) - Am Montagabend gegen 22.00 Uhr versuchte mindestens ein unbekannter Täter in einer Fischerhütte in Bergen, hinter dem Wasserwerk, einzubrechen. Als der Täter versucht die Tür zur Hütte aufzuhebeln, wurde er offensichtlich von dem Besitzer, der zur Hütte gehen wollte, aufgeschreckt. Der Einbrecher verließ den Tatort unerkannt.

