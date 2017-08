POL-CE: Einbruch in Fitnessstudio

Eicklingen (ots) - Mindestens zwei unbekannte Täter brachen am Dienstag, gegen 03.40 Uhr, in ein Fitnessstudio im Schmolkamp in Eicklingen ein. Die Täter hebelten die Eingangstür des Fitnessstudios gewaltsam auf und drangen so in das Gebäude ein. Durch die Tat wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Täter verließen den Tatort nach wenigen Sekunden ohne Beute.

