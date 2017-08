POL-CE: Lkw aufgebrochen

Offensen (ots) - An einem im Koppelweg in Offensen abgestellten Lkw machten sich Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag zu schaffen. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in den Ladebereich des Lkw ein. Von der Ladefläche des Fahrzeuges stahlen die Diebe eine Dieselpumpe. Der entstandene Schaden wurde auf 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell