POL-CE: Pkw aufgebrochen

Wathlingen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Pahlmannskampweg in Wathlingen ein BMW von Unbekannten aufgebrochen. Zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr zerstörten der oder die Täter eine Scheibe an der Beifahrerseite eines BMW. Anschließend öffneten die Unbekannten das Fahrzeug und demontierten ein Navigationsgerät samt Audioeinrichtung. Der durch die Tat entstandene Schaden wurde durch den Geschädigten auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell