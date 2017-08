POL-CE: Rasenmäher gestohlen

Wathlingen (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend, 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, 09.30 Uhr, stahlen Unbekannte von einem Grundstück im Krümmelweg in Wathlingen einen Rasenmäher Roboter. Die Diebe gelangten auf den hinteren Teil des Grundstückes und stahlen den Mähroboter samt Ladestation und Überdachung. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

