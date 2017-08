POL-CE: Unbekannte reißen Zigarettenautomaten aus Verankerung

Höfer: (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 02.45 Uhr machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, der in Höfer an der Hauptstraße an einer Hauswand montiert war. Als die Täter den Automaten mit roher Gewalt von der Wand hebelten, fiel dieser auf einen davor geparkten Pkw. Der VW Volo wurde dadurch erheblich beschädigt. Die Täter ließen dann von ihrem weiteren Vorgehen ab und stahlen offensichtlich nichts aus dem Automaten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell