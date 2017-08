POL-CE: Dieb erbeutet Bargeld und Schmuck

Celle (ots) - Gestern wurde bei der Polizei in Celle ein Diebstahl aus einem Seniorenpflegeheim in der Blumlage in Celle gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen dem 01. Juli und dem 04. August das Zimmer einer 83-jährigen Bewohnerin betreten. Bei der Suche nach Wertgegenständen fand der Täter einen Schlüssel und öffnete damit einen in diesem Zimmer stehenden Tresor. Aus dem Tresor stahl er Bargeld und Schmuck. Mit seiner Beute verschwand der Dieb unerkannt.

