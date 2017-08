POL-CE: Einbruch in unbewohnte Villa

Celle (ots) - Gestern wurde der Polizei in Celle der Einbruch in eine unbewohnte Villa in der Harburger Straße in Celle gemeldet. Nach Angaben des Geschädigten geschah die Tat zwischen dem 03. August, 16:00 Uhr und dem 07. August, 17:30 Uhr. In dieser Zeit betrat zumindest ein unbekannter Täter das Grundstück und hebelte eine Tür zur Villa auf. Anschließend durchsuchte der Einbrecher offensichtlich alle Räume nach Wertgegenständen und fand dabei nur einen Schlüssel. Anschließend verließ der Einbrecher den Tatort unerkannt.

