POL-CE: Kontrolle verloren

Das Auto war nicht mehr betriebsfähig und musste abgeschleppt werden. Bild-Infos Download

Celle (ots) - Am Sonntag, kurz nach 18 Uhr, prallte ein BMW in der Hannoverschen Heerstraße gegen einen Baum. Dabei wurde der 25 Jahre alte Beifahrer so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften in Krankenhaus gebracht werden musste.

Zuvor hatte der BMW an der Lichtzeichenanlage in Höhe der alten Bundesstraße 3, in Fahrtrichtung stadteinwärts, gestanden. Als dann die Ampel auf Grünlicht umsprang, habe der 42 Jahre alte Autofahrer derart stark beschleunigt, dass das Fahrzeug in der folgenden Rechtskurve mit dem Heck ausbrach, nach rechts von der Fahrbahn abkam und schließlich gegen einen Baum prallte.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell