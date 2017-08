POL-CE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Unfallstelle auf der L 283 Bild-Infos Download

Eschede (ots) - Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße 283, zwischen den Ortschaften Eschede und Scharnhorst zu einem Zusammenstoß mit einem Auto und einem Motorrad, bei dem ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Hambühren schwer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 10.000 Euro beziffert.

Gegen 19 Uhr war der 59 Jahre alte Mercedesfahrer aus dem Landkreis Uelzen auf der L 283 in Richtung Scharnhorst unterwegs. In Höhe des dortigen Asphaltmischwerkes wollte der Autofahrer nach links abbiegen, um dort in der Einfahrt zu wenden. Offenbar übersah er dabei das entgegenkommende Motorrad, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer stürzte infolge des Aufpralls und verletzte sich schwer. Er musste mit mehreren Knochenbrüchen von Rettungskräften in Krankenhaus transportiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell