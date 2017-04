POL-CE: Diebstahl von Baumaschinen

Wietze (ots) - Am 08.02.2017 wurden in der Zeit von 12:00 bis 20:40 Uhr aus einem Rohbau in der Adolf-Kolping-Straße mehrere Baumaschinen entwendet. Der unbezogene Neubau verfügt noch nicht über Eingangstüren. Die provisorische Sicherung durch Spanplatten wurde aufgebrochen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, melde sich bitte in der Polizeistation Wietze unter Tel.: 05146/50009-0.

