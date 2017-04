POL-CE: Papiertonne in Brand gesetzt

Celle/Vorwerk (ots) - Am Mittwochmorgen setzten unbekannte Täter eine Altpapiertonne in der Tavistockstraße in Brand. Ein Zeuge entdeckte den rauchenden Behälter gegen 07:30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Der betroffene Kunststofftonne stand, nur unweit von der Außenwand eines Mehrfamilienhauses entfernt, auf einem Stellplatz inmitten weiterer Abfallbehälter. Einsatzkräfte der Feuerwehr Celle löschten den Brand bevor Schlimmeres passierte. Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.

Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer (05141) 277215 entgegen.

