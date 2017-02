POL-CE: Kabeldiebe unterwegs

Celle (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl vom Betriebsgelände einer Elektrofirma in der Harburger Straße. Die Unbekannten hatten die Tür eines Nebengebäudes aufgehebelt und daraus diverse Kabel an sich genommen. Anschließend machten sich die Diebe mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub.

Hinweise zur Tat oder möglichen Verdächtigen nimmt die Polizei Celle, Tel. (05141) 277215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell