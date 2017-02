POL-CE: Rettungswagen auf Einsatzfahrt verunglückt

2 weitere Medieninhalte

Jähes Ende einer Einsatzfahrt

Celle (ots) - Am Donnerstag, gegen 11:10 Uhr, kam es in der Biermannstraße zu einem Unfall, an dem ein Rettungswagen (RTW), der sich auf einer Einsatzfahrt befand, beteiligt war. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Der 22 Jahre alte Fahrer des RTW war im Rahmen eines Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn auf der Biermannstraße aus Richtung Bahnhof unterwegs. Im der Einmündung der Hafenstraße fuhr der 22-Jährige bei Rotlicht zeigender Ampel in den Bereich ein, um anschließend seine Fahrt in Richtung Bremer Weg fortzusetzen. Aus der Hafenstraße bog zu diesem Zeitpunkt der 35 Jahre alte Fahrer eines Toyota, der den RTW bis dahin offenbar nicht bemerkt hatte, bei Grünlicht in die Biermannstraße ein und wurde von dem RTW seitlich voll erwischt. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde Toyota von der Straße in einen gegenüberliegenden Zaun geschleudert. Der Autofahrer und seine seine 10-jährige Tochter sowie ein im RTW mitfahrender Rettungssanitäter und ein Notarzt erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von weiteren angeforderten RTW's ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Biemannstraße bis ca. 12:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell