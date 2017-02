POL-CE: Vorfahrt nicht beachtet

Bergen/Offen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf der Straße "Hinterm Dorf" (K 23) im Berger Ortsteil Offen.

Zu der Zeit war die 21 Jahre alte Fahrerin eines Seat in der Straße "Altes Dorf" unterwegs und wollte nach links in die Straße "Hinterm Dorf" einbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 66-jährige Fahrerin eines Skoda, die in Richtung der Ortschaft Sülze unterwegs war. Beide Autos prallten zusammen. Der Seat war aufgrund eines Achsbruchs nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

