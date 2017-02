POL-CE: Einbruch in Berufsschule

Celle (ots) - Am Mittwoch wurde der Polizei ein Einbruch in die Axel-Bruns-Schule im Lönsweg gemeldet, bei dem die unbekannten Täter eine Vielzahl von Werkzeugen und -maschinen erbeuteten. Wert der Beute rund 4.000Euro.

Die Tat dürfte sich innerhalb der vergangenen vier Tage ereignet haben. Genauer ließ sich der Tatzeitraum nicht mehr eingrenzen. Die Täter gelangten über den Hinterhof zu den Werkräumen, hebelten dort die Türen auf und drangen in die Räume ein. In den Räumen wurden zudem mehrere Schränke aufgebrochen und die darin gelagerten Akkuschrauber, Handkreissägen, Bohrmaschinen, etc. gestohlen.

Hinweise, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden von der Polizei Celle, Tel. (05141) 277215, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell