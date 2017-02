POL-CE: Untersuchungshaft nach versuchter Brandstiftung

Celle (ots) - Celle - Heese Untersuchungshaft nach versuchter Brandstiftung

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:25 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Balkon in der Welfenallee in Celle alarmiert. Zeugen berichteten, dass ein unbekannter Mann einen Gegenstand entzündet hätte und diesen auf einen Balkon im Hochparterre geworfen habe. Anschließend sei der Mann weggerannt. Das Feuer konnte durch das zeitnahe und beherzte Eingreifen eines Zeugen gelöscht werden. Es entstand nur ein geringer Schaden. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten nicht mehr eingreifen. Zum Tatzeitpunkt befand sich ein neun Jahre altes Mädchen in der zum Balkon gehörenden Wohnung. Sie kam mit dem Schrecken davon. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Im Verlaufe der Ermittlungen geriet ein 38 Jahre alter Mann in den Fokus der Beamten, der in der Vergangenheit eine Beziehung zur Mutter der 9-Jährigen unterhalten hatte. Er konnte im Fahndungsverlauf noch am gestrigen Abend im Bereich des Celler Krankenhauses festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Verdächtige war mit einem Atemalkoholgehalt von deutlich über drei Promille stark alkoholisiert. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Staatsanwaltschaft Celle hat gegen den 38-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes, versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung eingeleitet und Haftbefehl beim Amtsgericht beantragt, den die Ermittlungsrichterin heute erlassen hat. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, versucht zu haben, die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin mittels einer mit Benzin gefüllten und angezündeten Flasche in Brand zu setzen, um diese zu töten.

Vor der Ermittlungsrichterin räumte der Beschuldigte ein, am Dienstag Benzin gekauft zu haben. Mehr erinnere er nicht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

