POL-CE: Unfall gebaut und abgehauen

Wietze (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag in der Ferienhausgebiet Wachholderpark. Ein unbekannter Autofahrer, der gegen 15:20 Uhr aus einem Waldweg kam, wollte offenbar in Höhe der Drosselgasse die Straße "Tannenpark" überqueren. Dabei durchfuhr der Autofahrer, aus bislang noch unbekannter Ursache, einen Grundstückszaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite und blieb dort mit seinem Fahrzeug stecken. Der Unbekannte ließ das nicht mehr fahrbereite Auto zurück und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wurde mit etwa 4.500 Euro beziffert.

Hinweise zum unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei Wietze unter der Rufnummer (05146) 500090 entgegen.

