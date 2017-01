POL-CE: Notorischen Ladendieb erwischt

Celle (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, wurde ein 23 Jahre alter Mann bei einem Ladendiebstahl zum Nachteil einer Drogerie in der Zöllnerstraße Ecke Poststraße erwischt. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er Speichersticks und Modeschmuck im Wert von rund 150 Euro einsteckte und damit das Geschäft verlassen wollte. Da er sich nur unzureichend ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten überprüften den Mann aus der Wedemark und stellten fest, dass er bereits schon diverse Male wegen Diebstahls in der Region Hannover aufgefallen war. Dem jungen Mann wurde ein einjähriges Betretungsverbot für den Bereich der Celler Innenstadt ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell