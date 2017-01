POL-CE: Mit Poketbike verunglückt

Dieses Poketbike war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Bild-Infos Download

Lachendorf (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ahnsbecker Straße, bei dem der Fahrer eines Poketbike stürzte und gegen ein Auto prallte. Der Fahrer wurde bei dem Sturz verletzt, er stand zudem unter Alkoholeinfluss. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Der Unfall ereignete sich, gegen 05:50 Uhr, in einer leichten Rechtskurve. Der 18 Jahre alte Fahrer war in Richtung Ahnsbeck unterwegs, als er etwa 70 Meter hinter der Kreuzung an der Papierfabrik auf der nassen Fahrbahn zu Fall kam und gegen den entgegenkommenden Opel Corsa einer 48-Jährigen schleuderte. Der junge Mann wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Er trug keinerlei Schutzkleidung und musste sich im Anschluss einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Die Ingebrauchnahme des Poketbikes war von vornherein ein gefährliches und waghalsiges Unterfangen, denn diese Art von Motorrädern sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz gegen den 18-Jährigen ein.

