POL-CE: Ladendiebstahl

Bergen (ots) - Einer Angestellten des Lidl-Marktes in Bergen fielen am Samstagmittag zwei Personen auf, die offenbar gerade größere Mengen an Waren entwendet hatten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten aufgrund der Angaben der Mitarbeiterin in der Celler Straße einen Pkw anhalten. Die Kontrolle des Pkw ergab, dass die beiden Insassen, eine 26-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, offensichtlich in großem Stil auf Diebestour gewesen waren. Waren im Gesamtwert von etwa EUR 1000,- konnten sichergestellt werden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Lebensmittel und Kaffee in größeren Mengen. Darüberhinaus konnte ein wegen mehrerer anderer Diebstähle ausgestellter Haftbefehl gegen die Frau vollstreckt werden; sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell