POL-CE: Spiegel abgefahren und abgehauen

Hermannsburg (ots) - Nur etwa 30 Minuten hatte der 69 Jahre alte Eigentümer seinen Audi A4 in der Lotharstraße abgestellt, als er bei seiner Rückkehr den beschädigten linken Außenspiegel feststellen musste. Der Mann erstatte Anzeige bei der Polizei.

Das Fahrzeug hatte er am Freitag, gegen 11 Uhr, am Fahrbahnrad abgestellt. In dieser Zeit hatte offenbar ein unbekannter Fahrzeugführer den Seitenabstand derart unterschritten, dass es zu der Beschädigung kam. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hermannburg, Tel. (05052) 91260, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell