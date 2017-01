POL-CE: Unfallflucht: Polizei Celle sucht Verursacher

Celle (ots) - Am Donnerstagnachmittag teilte der Eigentümer eines VW Multivan gegenüber der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Breslauer Straße mit. Auf der rechten Seite des VW Busses, den der 34-Jährige tags zuvor dort abgestellt hatte, befanden sich Beschädigungen in einer Höhe von rund 3.000 Euro.

Einem Hinweis zufolge, könnte ein nicht näher beschriebener weißer Lkw (7,5 t) mit Kastenaufbau als Verursacher in Frage kommen, der dort rangiert haben soll.

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Celle, Tel. (05141) 277215, entgegen.

