POL-CE: Lkw-Fahrer in Nöten

Celle (ots) - Weil den Fahrer eines Sattelzuges, während der Fahrt durch die Sprache, ein dringendes Bedürfnis ereilte, fuhr er kurzerhand rechts ran und stieg aus seinem Führerhaus. Während er sich nach einem geeigneten Plätzchen umschaute, blickte er entsetzt auf seinen Lkw, der sich bedrohlich auf die rechte Seite neigte und nur von einen Baum am vollständigen Umsturz gehalten wurde.

Der Ruf zur Hilfeleistung erreichte die Polizeibeamten am Donnerstagabend gegen 23 Uhr. Der 54 Jahre alte Fahrer einer niederländischen Spedition war beim Halten offenbar zu weit auf den unbefestigten Seitenstreifen gefahren, so dass dieser unter dem Gewicht nachgab. Die Beamten organisierten ein Abschleppunternehmen, um den Sattelzug wieder flott zu machen. Die Bergungsarbeiten, bei dem der Lkw mittels Kran wieder auf die Straße gestellt wurde, dauerten bis kurz nach 2 Uhr in der Nacht. Hierzu wurde musste die L 282 ab 1 Uhr für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Erleichtert konnte der 54 Jährige anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell