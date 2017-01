POL-CE: Bargeld gestohlen

Celle (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße, erbeuteten unbekannte Täter am Donnerstag einen dreistelligen Eurobetrag.

Im Zeitraum, zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stiegen dort ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen fanden die Täter das Bargeld, mit dem sie sich anschließend unbemerkt aus dem Staub machten.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Celle unter der Tel. (05141) 277215 entgegen.

