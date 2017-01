POL-CE: Einbruch in Getränkelager

Celle (ots) - In den Nachtstunden zu Mittwoch klauten unbekannte Täter Getränke aus einem Getränkemarkt in der Wittinger Straße. Ein Zeitungsausträger bemerkte gegen 0:40 Uhr zwei männliche Personen, die sich eilig in Richtung Innenstadt entfernten und alarmierte die Polizei.

Die Einbrecher hatten zuvor ein Schloss zum Getränkelager aufgebrochen und verschafften sich so Zutritt. In welchem Umfang die Diebe zugeschlagen hatten, konnte bis dato noch nicht gesagt werden.

Die Verdächtigen sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter habe eine Umhängetasche getragen. An seiner Bekleidung sei eine helle Kapuze auffällig gewesen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Celle unter er Telefonnummer (05141) 277215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell