POL-CE: Wohnungseinbrüche - Schmuck gestohlen

Celle/Landkreis (ots) - Nienhagen: Nachdem unbekannte Täter die Glasscheibe eines Wintergartens eingeschlagen hatten, drangen sie in ein Einfamilienhaus in der Parkstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als der Hauseigentümer am späten Montagabend zurückkehrte, viel ihm sofort die Unordnung im Haus auf, so dass er die Polizei verständigte. Nach einer ersten Durchsicht hatten die Einbrecher Schmuckstücke in einem derzeit noch unbekanntem Umfang erbeutet. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt.

Südwinsen: Am Montag zwischen 11:30 Uhr und 13:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Kirchweg ein. Die Täter nutzten offenbar die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner, um in das Gebäude einzudringen. Auf der Suche nach Wertgegenständen, fanden die Einbrecher Goldschmuck, mit dem sie anschließend von Tatort flüchteten.

Hinweise zu den genannten Taten werden von der Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell