POL-CE: Scheune durch Brand zerstört

Eicklingen (ots) - Am Freitag, kurz nach 17 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Schepelser Straße alarmiert. Durch das Feuer brannte eine Scheune, die direkt an ein Wohnhaus grenzte, vollständig nieder. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde zunächst auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren aus Eicklingen, Wienhausen, Bröckel und Wathlingen rückten mit rund 100 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung an. Während die Scheune bis auf die Grundmauern niederbrannte, gelang es den Feuerwehrleuten das Wohnhaus weitgehend zu schützen, so dass nur Teile des Wohnhausdachstuhls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Löscharbeiten, die noch bis zum Samstagmorgen andauerten, wurden durch die in der Scheune gelagerten Gefahrstoffe, wie Gasflaschen und Öltanks, zusätzlich erschwert.

Welche Umstände zum Brandausbruch geführt haben, ist derzeit noch vollkommen unklar. Brandermittler der Polizei Celle haben die Ermittlungen aufgenommen.

