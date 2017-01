POL-CE: Angetrunken mit Pkw unterwegs

Eschede (ots) - Am Sonntag meldet ein Verkehrsteilnehmer um kurz nach 02:00 Uhr morgens einen Pkw, der in auffälliger Weise von Garßen in Richtung Eschede bewegt wird. Als die alarmierten Polizeibeamten eintreffen, ist der Pkw gerade an der Halteranschrift angekommen. Bei der Fahrerin wird Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Test ergibt einen Atermalkoholwert von deutlich über 1 Promille. Der Führerschein der Fahrerin wird daraufhin von den Beamten sichergestellt.

