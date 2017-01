POL-CE: Einbruch in Tankstelle

Faßberg (ots) - Am 21.01.2017, gegen 02.25 Uhr, brachen unbekannte Täter mittels Einschlagen einer Scheibe in den Verkaufsraum einer in der Ortsmitte gelegenen Tankstelle ein. Die Täter hatten es dort offenbar auf die Tabakwaren abgesehen.

Trotz einer sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht gestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle (05141/ 277-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell