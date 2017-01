POL-CE: Terrassentüren aufgebrochen

Celle/Landkreis (ots) - Eicklingen: Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Tilsiter Straße ein und erbeutete Schmuck und Bargeld.

Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Hausinnere. Mit einem dreistelligen Eurobetrag sowie mehreren Schmuckstücken verließen sie das Haus und verschwanden unerkannt.

Wienhausen: Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, bemerkte auch eine Bewohnerin im Birkenweg, dass in ihr Einfamilienhauses eingebrochen wurde. Die Täter machten sich gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen und drangen zumindest in das Haus ein. Gestohlen wurde offenbar aber nichts.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell