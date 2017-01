POL-CE: Fahrstuhlbrand im Wohnblock

Celle/Blumlage (ots) - Am Donnerstagabend, kurz nach halb acht, wurden die Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei zu einem Brand in den Eilensteg alarmiert. Dort sei es innerhalb des siebenstöckigen Hochhauses zu einem Fahrstuhlbrand gekommen.

Ein Bewohner des Hauses hatte den Brand entdeckt, nachdem er den Fahrstuhl per Knopfdruck in der zweiten Etage angefordert hatte. Nachdem er Tür geöffnet zur Fahrstuhlkabine geöffnet hatte, sah er offene Flammen. Sofort eilte er zur Wohnung eines Freundes und verständigte die Feuerwehr.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hauptwache und Altencelle gingen unter schwerem Atemschutz gegen die brennende Fahrstuhlkabine vor. Zeitgleich wurden rein vorsorglich drei Bewohner des zweiten Obergeschosses evakuiert. Der Brandrauch zog zwar durch den Treppenraum in die oberen Etagen, jedoch nicht in die einzelnen Wohnungen. Die knapp 60 Feuerwehrleute hatten den Brand schnell im Griff und setzten Drucklüfter zur Entrauchung ein, so dass die Bewohner des zweiten Stockwerkes schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Celle geht von einer schweren Brandstiftung aus und hat Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet. Bei der Art der Tatbegehung zeigten sich zudem Parallelen zu einem Fahrstuhlbrand vom 20. Dezember 2016 in einem Hochhaus in der Rudolf-Virchow-Straße, bei dem damals ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstand.

Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen könnten, werden von der Polizei Celle unter der Telefonnummer (05141) 277215 entgegengenommen.

