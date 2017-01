POL-CE: Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.01.2017, um 15:09 Uhr: "Taxifahrer ausgeraubt"

Celle (ots) - Zweiter Tatverdächtiger festgenommen:

Am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, erschien ein 31 Jahre alter Mann auf der Wache der Polizeiinspektion Celle und gab an, sich stellen zu wollen, da die Polizei nach ihm suche. Mit den Personalien des Mannes konnten die Beamten schnell eine Verbindung zu dem Raub auf einen Taxifahrer am vergangenen Wochenende herstellen, da der 31-Jährige schon zu Wochenbeginn in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen gerückt war.

Der Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle am Mittwochvormittag einer Haftrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft gegen den 31-Jährigen anordnete. Angaben zur Tat machte er bislang nicht.

Bereits am vergangenen Samstag, unmittelbar nach der Tat, hatten Polizeibeamte einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen können. Auch er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

